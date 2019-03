In Kürze startet der Vorverkauf für das Spiel des FCM gegen Heidenheim. Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mitglieder des 1.FC Magdeburg können in Kürze Karten für das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim erwerben.

Magdeburg l Der Mitglieder-Vorverkauf für das Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Heidenheim startet am Dienstag, 12. März, um 9 Uhr. Bis zum 14. März können Vereinsmitglieder von ihrem Vorkausfrecht Gebrauch machen. Der FCM spielt am Freitag, 29. März, in der MDCC-Arena gegen die Mannschaft von der Schwäbischen Alb.

Der freie Verkauf für die Partie startet am Mittwoch, 15. März. Ticktes sind dann ab 9 Uhr an allen Vorverkaufsstellen erhältlich. Der FCM weist darufhin, dass ab dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim die Blöcke 1 bis 4 und Teile von Block 5 der MDCC-Arena Magdeburg aufgrund der laufenden Umbaumaßnahmen an der Nordtribüne nicht zur Verfügung stehen.

Weitere aktuelle Infos zum FCM gibt es hier.