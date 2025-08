Von Neptunfest, Maislabyrinth bis Raumschiff – wir zeigen euch die besten Freizeitideen für Familien in ganz Sachsen-Anhalt. Entdeckt, was der Sommer für Groß und Klein bereithält!

Top Ausflugsideen für Familien in Sachsen-AnhalT

Kinder laufen in den multifunktionalen Bau «Outer Space», der an ein abgestürztes UFO erinnert. Er steht als Ergänzung auf dem Außengelände der «Arche Nebra» und ist als Lern-und Erlebnisort für Schulklassen und Gruppen konzipiert. Der Gesamtdurchmesser beträgt 24 Meter. (Foto:

Magdeburg/Halle (Saale). Familien aufgepasst! Entdeckt die besten Abenteuer in Sachsen-Anhalt: Interaktive Wissenschaft im Jahrtausendturm Magdeburg oder Matsch und Muskeln beim Xletics, spannende Maislabyrinthe in Aschersleben und Halle, ein Ufo in der Arche Nebra und actionreiche Schatzsuchen mit der Mansfelder Bergwerksbahn.

Perfekt für einen unvergesslichen Sommer mit Kindern! Hier kommen unsere Tipps für Familien geordnet von Mitte - Süd - Nord in Sachsen-Anhalt:

DIE GOLDENE MITTE SACHSEN-ANHALTS

Ein ganzes Wochenende Harz pur – beim Harzfest in Hüttenrode

Das Harzfest geht in die fünfte Runde – und Hüttenrode wird am ersten Augustwochenende zur großen Bühne für alles, was den Harz so besonders macht. Ob beim traditionellen Grasedanz, dem großen Festumzug oder bei Gauklern, Musik und Bühnenprogramm: Hier wird Heimat lebendig! Auf zahlreichen Themenmeilen – von Blaulicht bis Mittelalter, von Tourismus bis Kinderaktion – können Besucherinnen und Besucher entdecken, staunen und mitmachen. Ein Fest für die ganze Familie – mit viel Harzer Herz und Heimatgefühl.

Datum: Samstag, 3. und Sonntag, 4. August 2025, ganztägig, Hüttenrode, Harz

Sommererlebnis Maislabyrinth in Aschersleben

Noch bis zum 19. August können Familien in Aschersleben durch ein großes Maislabyrinth wandern – ideal für kleine Rätselfans und Entdecker! Zum Spielen gibt’s Hüpfburgen, Kinderschminken und eine Riesenrutsche. Wer eine Pause braucht, entspannt im Biergarten bei leckerem Imbiss, Zuckerwatte und kühlen Getränken.

Öffnungszeiten: bis 19. August täglich, Mo-Fr von 13 bis 19 Uhr, am Wochenende von 11 bis 19 Uhr, Anfahrt an B185 Kreisverkehr zwischen Ermsleben und Aschersleben

Das Maislabyrinth zeigt Glücksgöttin Fortuna, die Vergangenheit und Zukunft ausbalanciert. (Foto: Frank Gehrmann)

Zauberhaftes Theater unter freiem Himmel: Die kleine Hexe in Rübeland

Die kleine Hexe hat große Träume – aber mit nur 127 Jahren gilt sie noch als viel zu jung für den Hexentanz auf dem Blocksberg. In dem liebevoll inszenierten Theaterstück nach dem Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler erleben Familien, wie die kleine Hexe versucht, eine „wirklich gute Hexe“ zu werden – mit viel Witz, Magie und einer starken Botschaft über Mut, Freundschaft und Gerechtigkeit. Ein märchenhaftes Erlebnis für Kinder und Erwachsene inmitten der Harzer Naturkulisse.

Übrigens: Immer dienstags, donnerstags und samstags um 9 Uhr (Treffpunkt: 8:55 Uhr) gibt es für kleine Höhlenforscher eine Taschenlampenführung in der Baumannshöhle Rübeland. Bei der spannenden Führung durch das „Reich der Finsternis“ lernen die Kids spielerisch Wissenswertes über Tropfsteine, Fledermäuse und andere Bewohner der Unterwelt.

Datum: 14., 15. und 16. August 2025, jeweils um 16:30 Uhr, Baumannshöhle Rübeland

Im Höhlentheater im Harz wird im August "Die kleine Hexe" aufgeführt. (Foto: Veranstalter)

Ferienprogramm in der Welterbestadt Quedlinburg

Bis zum 8. August können sich Kinder zwischen 7 und 12 Jahren in der Welterbestadt Quedlinburg auf ein kunterbuntes Ferienprogramm freuen. Ob spannende Ausflüge, coole Bastelaktionen, sportliche Herausforderungen oder knifflige Forscheraufgaben – hier ist für jeden etwas dabei! Auch beim Kochen, Malen und Experimentieren gibt’s jede Menge zu entdecken. Am Montag, 4. August könnt ihr etwa Kaleidoskope herstellen.

Alle Veranstaltungen sind hier zu finden: www.quedlinburg.de/ferienkalender

In Quedlingburg ist in den Ferien eine Menge los. (Plakat: Welterbestadt Quedlinburg)

Lichterzauber und Genuss in Bad Harzburg

Wenn Lichter durch die Straßen tanzen und Musik die Stadt erfüllt, ist wieder Salz- und Lichterfest in Bad Harzburg. Am 23. und 24. August 2025 verwandelt sich die Innenstadt in ein atmosphärisches Lichtermeer mit kulinarischen Angeboten, Live-Musik und einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein. Ein Fest, das zum Bummeln, Genießen und Staunen einlädt – perfekt für einen sommerlichen Familienausflug mit besonderem Flair.

Datum: Samstag, 23. und Sonntag, 24. August 2025, ganztägig, Bad Harzburg – Innenstadt

Familienerlebnis an der Rappbodetalsperre

Das Erlebnisareal an der Rappbodetalsperre bietet für Groß und Klein spannende Abenteuer und Erholung zugleich. Actionfans erleben Nervenkitzel beim Megazipline-Fliegen, Gigaswing-Pendelsprung, Wallrunning oder dem Katapulterlebnis Ultrashot. Wer es gemütlicher mag, genießt den Spaziergang über die Hängebrücke TITAN RT, besucht das 5D-Kino oder bewundert die Aussicht vom Solitair-Turm. Für die Kleinsten gibt es einen Indoorspielplatz, während sich alle anderen im Typisch Harz Regioshop und an den Picknickinseln entspannen können. Ein perfekter Tagesausflug für die ganze Familie!

Erlebnisareal Rappbodetalsperre, Rappbodetalsperre und Erlebniswelt

Kreativer Münz-Workshop im Museum Alte Münze in Stolberg

Am Samstag, 9. August, lädt die Künstlerin Josefine Cyranka ab 15 Uhr Kinder ab 6 Jahren ins Museum Alte Münze in Stolberg ein. Gemeinsam entdecken die Kinder spannende Tiermotive auf Münzen und prägen eigene kleine Skulpturen aus Metallfolie, die auf Holz befestigt werden – ähnlich Trophäen. Der Workshop ist Teil der Sonderausstellung „Eine Prägung für Müntzer“ im Rahmen der Landesausstellung zum 500. Jubiläum des Bauernkriegs.

Datum: 9. August, ab 15 Uhr

Museum Alte Münze, Markt 1, 06536 Stolberg

Anmeldung: projekte@kunststiftung-sachsen-anhalt.de

DER SÜDEN SACHSEN-ANHALTS

Verirren im Maislabyrinth am Petersberg bei Halle

Seit 18. Juli hat das große Maislabyrinth bei Halle geöffnet. Auf 35.000 Quadratmetern warten Irrwege, ein cooles Landwirtschafts-Motiv und jede Menge Spaß für Familien. Hunde dürfen mit, wenn sie angeleint sind. Das Beste: Die Einnahmen kommen gemeinnützigen Projekten in der Region zugute.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr,

Adresse: Blonsberger Straße, 06193 Petersberg

Im Maislabyrinth am Petersberg bei Halle kann man sich wunderbar verirren. (Foto: AGRAR-DIENST-NAUENDORF GmbH)

Der Indoorspiel im BWG Erlebnishaus in Halle öffnet wieder

Nach fünf Wochen Umbaupause öffnet das BWG Erlebnishaus am Holzplatz 10 am Samstag, 2. August 2025, wieder seine Türen – mit neuen Attraktionen für Kinder, Familien und Schulgruppen. Neu dabei: ein Trampolinpark, ein modernisierter Kletterparcours sowie digitale Schließfächer und ein Kassensystem, das bequeme Bestellungen direkt vom Tisch aus erlaubt. Ein Besuch lohnt sich pünktlich zur Ferienzeit!

Datum: Ab Sonnabend, 2. August, BWG Erlebnishaus, Holzplatz 10, 06110 Halle (Saale), Öffnungszeiten: Di–Fr 14–19 Uhr, Sa/So & Ferien 10–19 Uhr, Mo Ruhetag, Mehr Infos: bwg-erlebnishaus.de

In Schale geworfen: Das BWG-Erlebnishaus in Halle öffnet nach einer Sanierung wieder seine Pforten. (Foto: BWG)

Spielen wie Oma und Opa im Museum Petersberg

Die Sonderausstellung „Deutsch-deutsche Spielzeugwelten“ im Museum Petersberg (Saalekreis) lädt bis zum 10. August die ganze Familie mit Oma und Opa und Enkeln ein, Kinderspielzeug aus den ehemals getrennten deutschen Staaten DDR und BRD zu entdecken. In einer Spielecke können sich kleine Besucher austoben, während große in Erinnerungen schwelgen. Gemeinsam wird dann das Suchspiel gelöst und mit etwas Glück gibt es Freikarten für den Tierpark.

Datum: Bis zum 10. August, Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

"Nils Holgersson" in der Volksbühne am Kaulenberg in Halle

Die Volksbühne am Kaulenberg in Halle bringt Selma Lagerlöfs Klassiker neu auf die Bühne – fantasievoll und ganz reduziert inszeniert. Gemeinsam mit Nils und den Wildgänsen geht’s auf eine spannende Reise durch Schweden. Mit dabei ist etwa Matthias Brenner, die Musik stammt von Scotti Gottwald.



Datum: 21. August (19.30 Uhr), 22. August (18 Uhr), Kaulenberg 1, 06108 Halle

Das Theaterstück "Nils Holgersson" wird an der Volksbühne in Halle gespielt. (Foto: Volksbühne)

Für Piraten: Mit der Mansfelder Bergwerksbahn auf Schatzsuche

Am Sonnabend, 2. August, um 14:45 Uhr geht’s mit der Mansfelder Bergwerksbahn auf große Fahrt – diesmal mit Diesellok und Schatzkarte! Unter dem Motto „Auf großer Fahrt zur Schatzsuche“ sind kleine Abenteurer, Forscher und Piraten (bis 13 Jahre) eingeladen, im Kostüm mitzufahren und mitzurätseln. Es winkt eine kleine Überraschung! Auch Erwachsene dürfen sich verkleiden – Spaß für die ganze Familie ist garantiert.

Datum: 2. August 2025, Start: 14.45 Uhr, Mansfelder Bergwerksbahn Anmeldungen per Mail: mansfelder@bergwerksbahn.de oder telefonisch unter 034772 27640 (Mo-Fr 7-14 Uhr)

Kostennloses Sommerkino in Raßnitz, Lützschena-Stahmeln und am Schladitzer See

Filme schauen in entspannter Outdoor-Atmosphäre – das bietet das DHL Sommerkino. Bei lauen Sommerabenden einfach zurücklehnen, den Film genießen und dabei frisches Popcorn gratis naschen. Das Beste: Der Eintritt und das Popcorn sind frei! Ob mit Familie, Freunden oder Picknickdecke – ein perfekter Abend für alle, die Kino mal anders erleben wollen.

Biedermeierstrand Schladitzer See: 1. August ("Twisters") und 2. August ("Like a complete unknown"), jeweils 21.30 Uhr

Kletterpark und Adventure-Golf am Markkleeberger See erweitert die Öffnungszeiten

Mit den Sommerferien gibt’s auch im Kletterpark und auf der Adventure-Golf-Anlage am Markkleeberger See bei Leipzig mehr Zeit zum Spielen und Spaß haben. Ihr könnt dort von Dienstag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr klettern, und am Wochenende sogar schon ab 10 Uhr bis 19 Uhr. Beim Adventure-Golf geht’s von Dienstag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr rund, samstags von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Also: Raus an die frische Luft und jede Menge Abenteuer erleben!

Adresse: Markkleeberger See oberhalb der Auenhainer Bucht im Kletterpark – Paddelsteg 2 – 04416 Markkleeberg / OT Auenhain

In Markkleeberg lässt es wunderbar klettern - und nicht nur das ... (Foto: Adventure- und Golfpark Markkleeberg)

Musical und Feldbahnfahrt in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln

Vom 28. Juni bis 7. September wird Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln in Sachsen zu einem magischen Ort. Das neue Familien-Musical „Karlchen und die magische Fee“ läuft täglich viermal – mit tanzenden Traktoren, singenden Radios und einer verzauberten Fee.Außerdem startet ab dem 28. Juni die historische Feldbahn „LPG Rote Rübe“. Die Fahrt zeigt euch das ganze Dorf und all die tollen Attraktionen, die ihr nicht verpassen solltet.

Datum: 28. Juni bis 7. September, Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln

Karlchen wartet in Karls Erlebnis-Dorf auf seine Fee. (Foto: IMAGO/EHL Media)

Zeitreise mit Pinsel und Farben: Familienführungen im Panometer Leipzig

Ein Spaziergang durch eine französische Kleinstadt vor 150 Jahren, mittendrin berühmte Künstler wie Monet oder van Gogh – das bietet die aktuelle 360°-Panoramaausstellung „Die Kathedrale von Monet“ von Yadegar Asisi im Panometer Leipzig. Mit Lichtwechsel, Geräuschkulisse und detailreichen Szenen entsteht eine beeindruckende Illusion vergangener Zeiten. Besonders für Familien gibt es jeden Samstag spezielle Führungen wie „Malerei mit allen Sinnen“ oder die Rätsel-Tour „Wahr oder Falsch?“. In den Sommerferien finden werktags zusätzliche Themenführungen für Kinder statt – ein kreatives Erlebnis für die ganze Familie!

Datum: Ausstellung bis 7. Januar 2026, Familienführungen jeden Samstag um 10.30 Uhr, Ferienführungen Montag bis Freitag um 11 Uhr, Panometer Leipzig

Einen geführten Rundgang durch die Panoramaausstellung DIE KATHEDRALE VON MONET gibt es auch speziell für Familien. (Foto: Tom Schulze © Panometer)

Kindertheater "Das Traumbild vom Sonnenberg" an der Wasserburg Roßlau

In einem fernen Land webt eine Mutter drei Jahre lang ein Tuch – voller Träume, Hoffnung und Liebe. Doch kaum ist es fertig, trägt der Wind es davon. Ihre drei Kinder machen sich nacheinander auf die Suche. Während die Mutter schwächer wird, erlebt besonders das jüngste Kind auf dem Weg zum geheimnisvollen Feenberg große Abenteuer. Der Eintritt ist frei!

Aufführungen: 2., 3., 9., 10., 16., und 17. August jeweils 15 Uhr auf den Streuobstwiesen neben der Wasserburg Roßlau

Mit Kindern durchs Bauhaus-Museum in Dessau

Am Sonntag, 3. August, lädt das Bauhaus Museum Dessau von 10.30 bis 12 Uhr zur interaktiven Familienführung „Eine Blume tritt auf“ ein. Kinder und Erwachsene erkunden mit Künstlerin Lenki Hoppenkamps die Ausstellung Delphinium Maximum rund um den Rittersporn. Dabei geht es um die Frage, wie Natur und Gestaltung zusammenhängen – mit kleinen Forschungsaufträgen und viel Raum für gemeinsames Entdecken.

Datum: 3. August, 10.30–12 Uhr, Bauhaus Museum Dessau, Mies-van-der-Rohe-Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau

Tickets: online unter www.bauhaus-dessau.de

Sommer für Kinder und Familien im Schloss Köthen

In den Sommerferien muss keine Langeweile aufkommen. Auf Schloss Köthen finden am 29. Juli und am 5. August die letzten beiden Workshops mit spannenden Themen für Kinder statt. Größere Kinder und Jugendliche sowie Familien können außerdem mit der kostenlosen Augmented-Reality-App vom Schloss Köthen die Museen auf ganz besondere Weise kennenlernen.

Die nächsten Termine:

5. August: Gewölle unterm Mikroskop

Im Schloss Köthen gibt es auch eine Druckwerkstatt. (Foto: Schloss Köthen)

Ferienprogramm in den Luthermuseen in Wittenberg und Eisleben

In den Sommerferien bieten die LutherMuseen in Wittenberg coole Workshops rund um Martin Luther an – mit der Kinderausstellung „Der Mönch war’s!“ und dem Escape-Spiel „Tat(w)ort 1522“.

Lutherhof Wittenberg, Collegienstraße 54, 06886 Lutherstadt Wittenberg

Anmeldung: bildung.wittenberg@luthermuseen.de

Anmeldung per E-Mail an bildung.wittenberg@luthermuseen.de.

Ein spannendes Angebot wartet in den Sommerferien auf Kinder und Jugendliche in Eisleben: Am Dienstag, 5. August, geht es in Luthers Sterbehaus ums Weben. Im kostenlosen Workshop „Elsa webt“ lernen 8- bis 17-Jährige zwischen 11 und 15 Uhr kreative Techniken kennen und dürfen selbst aktiv werden.

Datum: 5. August, 11–15 Uhr,

Luthers Sterbehaus, Andreaskirchplatz 7, 06295 Eisleben

Anmeldung: service@luthermuseen.de oder Tel. 03491/4203171

Ufo in der Arche Nebra

Kinder spielen im Innenraum des multifunktionalen Bau «Outer Space», der mit einem Cockpit eines Raumschiffes ausgestattet ist. (Foto: dpa)

In der Arche Nebra im Burgenlandkreis dreht sich alles um die Himmelsscheibe. Die Ausstellung und das Planetarium laden zum Staunen ein – ein Spaziergang zur Fundstelle mit Aussicht lohnt sich! Seit neustem gibt es mit dem „Outer Space“ einen Spielplatz in Form eines Raumschiffes, kostenlos und immer geöffnet!

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr

Ferienprogramm im Welterbe-Dom in Naumburg

In der KinderDomBauhütte des Naumburger Doms entdecken Kinder in den Sommerferien die Welt der mittelalterlichen Handwerkskunst. Am Montag, 4. August, startet ab 10 Uhr eine spannende Schnitzeljagd über die Domfreiheit. Zusätzlich gibt es donnerstags um 14 Uhr Kinderführungen durch den Dom – mit spannenden Geschichten aus dem Spätmittelalter.

Übrigens: Beim Familiennachmittag „Jetzt wird’s wild!“ am Samstag, 2. August, ab 15 Uhr lädt die KinderDomBauhütte zum gemeinsamen Entdecken und Gestalten ein. Familien erkunden dabei tierische Spuren im Naumburger Dom und modellieren im Anschluss fantasievolle Domtiere aus Salzteig – ein kreativer Nachmittag für Groß und Klein.

Datum: 2. und 4. August, Naumburger Dom, Domplatz 16/17, 06618 Naumburg (Saale)

Anmeldung: über den Besucherservice, www.naumburger-dom.de oder Tel. 03445/230110

Strandfest am Mondsee mit Neptun, Piraten und Flugshow

Am Samstag, 2. August, lädt der Erholungspark Mondsee zum traditionellen Strandfest ein – mit vollem Programm für Familien. Ab 10 Uhr öffnen sich die Tore zum Festgelände bei Hohenmölsen (Burgenlandkreis). Höhepunkt ist das Neptunfest mit Taufe um 13.30 Uhr – hier werden mutige Wasserratten in Neptuns Reich aufgenommen (bitte vorab anmelden!). Dazu gibt es zwei literarische Schnitzeljagden mit der Autorin Christin Spalek (10.30 und 16 Uhr), ein Spielecamp mit Kinderschminken, einen Flohmarkt und eine Flugshow der „Mondsee-Piloten“. Am Abend startet ab 18 Uhr die große Beach-Party mit Livemusik.

Datum: 2. August, ab 10 Uhr, Erholungspark Mondsee, Am Mondsee 1, 06679 Hohenmölsen, Infos: www.mondsee-hohenmoelsen.de

Anmeldung für die Neptun-Taufe: vor Ort oder über den Veranstalter

Auch in diesem Jahr soll Neptun, Herrscher der Meere und Seen, wieder aus den Tiefen des Mondsees auftauchen, um die Kinder beim Strandfest zu taufen. (Foto: Tobias Schlegel-Bittmann)

Auf Schatzsuche im Kloster Memleben

Beim Ferienangebot „Versteckte Ermittlungen“ am Dienstag, 5. August, um 14.30 Uhr begeben sich Kinder auf eine spannende Spurensuche durch das Kloster Memleben. In einer kindgerechten Führung lernen sie etwas über das Leben von Königen, Kaisern und Mönchen vor 1.000 Jahren – und dürfen bei einer Erlebnisgrabung selbst als kleine Archäologen auf Schatzsuche gehen.

Datum: 5. August, 14.30 Uhr (Dauer: ca. 1,5 Stunden)

Kloster und Kaiserpfalz Memleben, Lindenstraße 34, 06642 Kaiserpfalz

Anmeldung bis 4. August, 17 Uhr unter Tel. 03672/60274 oder info@kloster-memleben.de

DER NORDEN SACHSEN-ANHALTS

Parkfest in Halberstadt

Am Samstag, dem 2. August, lädt das 17. Parkfest im Historischen Landschaftspark Spiegelsberge in Halberstadt zu einem unvergesslichen Sommertag ein. Zwischen alten Bäumen und romantischen Alleen erwarten Familien ein buntes Bühnenprogramm mit Musik, Comedy und Tanz sowie liebevoll gestaltete Mitmach- und Marktstände. Abends sorgen tausende Lichter für magische Stimmung im Park. Besonders für Kinder gibt es viele Mitmachangebote, Animation und Überraschungen – perfekt für einen Familienausflug mit Picknickdecke und Neugier im Gepäck!

Datum: Samstag, 2. August 2025, von 16 bis 22 Uhr, Historischer Landschaftspark Spiegelsberge, Kirschallee, 38820 Halberstadt

In Magdeburg geht es ab in den Matsch!

Beim XLETIX Kids Event am Sonntag, 3. August, wird die Galopprennbahn in Magdeburg zum Hindernisparcours für Familien. Kinder zwischen 5 und 15 Jahren überwinden mit einer erwachsenen Begleitperson Schlammgruben, Kletterwände und Wasserhindernisse – ganz ohne Leistungsdruck, dafür mit jeder Menge Teamgeist und Spaß. Wer mag, kann kostenlos zuschauen oder sich spontan noch ein Ticket sichern.

Datum: Sonntag, 3. August, ab 10 Uhr, Galopprennbahn Magdeburg

Das ist Xletics: Strahlende Gesichter, glänzende Medaillen – gemeinsam ins Ziel und gemeinsam stolz sein! (Foto: Veranstalter)

Abend-Safari im Zoo Magdeburg – Tierische Momente bei Sonnenuntergang

Wenn die meisten Besucher schon gehen, erwacht der Zoo Magdeburg zu einem besonderen Leben: Schimpansen bauen ihr Nachtlager, nachtaktive Tiere starten ihre Aktivitäten. Bei der spannenden Abend-Safari erleben Familien eine faszinierende Welt zwischen Tagesende und Nachtbeginn und erfahren Wissenswertes über das Verhalten der Tiere in dieser magischen Übergangszeit.

Datum: Freitag, 15. August 2025, Beginn 18 Uhr am Haupteingang

Wie niedlich! Gleich vier Tigerbabys stolpern jetzt durchs Freigehe im Zoo Magdeburg! Tigermutter «Stormi» bleibt ganz entspannt und sorgt dafür, dass ihr Nachwuchs "gewaschen" ist. (Foto: dpa)

Zauber im Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel

Ein tolles Ziel fürs Wochenende ist der Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel. Zwischen bunten Blumen und liebevoll gestalteten Märchenfiguren können Familien in 35 Häuschen, einem Schloss und einer Burg in fantasievolle Geschichten eintauchen. Kinder toben auf Spielplätzen und in der Spielscheune – und im „Irrgarten des Lebens“ wird gerannt, gelacht und gestaunt.

Datum: täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder von drei bis 14 Jahren sieben Euro, für Erwachsene 8,50 Euro. Adresse: An der Warthe 5, 29410 Salzwedel

Der Park lockt mit liebevoll gestalteten Figuren aus bekannten Märchen. (Foto: Märchenpark und Duftgarten Salzwedel)

Dem Körper auf der Spur – im Jahrtausendturm Magdeburg

In der Ausstellung „Faszination Mensch“ im Jahrtausendturm geht’s auf eine spannende Reise durch den menschlichen Körper. An über 30 Mitmach-Stationen können Kinder (und Erwachsene!) selbst ausprobieren, staunen und lernen: Wie funktionieren Muskeln und Sinne? Wie klingt mein Herzschlag? Spannende Experimente und viele Aha-Momente warten auf neugierige Entdecker!

Uwe Frömert betreut seit nunmehr 25 Jahren das Schmetterlingshaus im Magdeburger Elbauenpark. (Foto: Uli Lücke)

Wenn man schon mal da ist: Der Elbauenpark rund um den Jahrtausendturm lädt zum Weiterentdecken ein – mit großen Spielplätzen, einer Sommerrodelbahn, bunten Gärten und viel Platz zum Toben, Picknicken und Entspannen. Perfekt für einen ganzen Tag voller Abenteuer!

Datum: täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, Ausstellung im Jahrtausendturm: 16. Juli bis 31. Oktober

