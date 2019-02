Der 1. FC Magdeburg tritt in der 2. Fußball-Bundesliga bei Arminia Bielefeld an. Das Spiel DSC gegen FCM gibt es hier im Blog und Ticker.

Magdeburg/Bielefeld l DSC Arminia Bielefeld empfängt in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr) den 1. FC Magdeburg. Der Tabellenzehnte erwartet in der Schücoarena den 15. der Tabelle.



Kann Magdeburg bei Arminia den Aufwärtstrend fortsetzen? Das Spiel DSC gegen FCM gibt es hier im Blog und Liveticker.