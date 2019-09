FCM-Torhüter Alexander Brunst ist am Sonnabend in den Pfeifferschen Stiftungen Magdeburg der Blinddarm operativ entfernt worden.

Magdeburg l Der 24-Jährige klagte bereits im Verlauf der vergangenen Woche über Schmerzen und wurde deshalb mit Verdacht auf eine Blinddarmentzündung ins Krankenhaus gebracht. Brunst bleibt voraussichtlich noch bis Donnerstag dort.

Somit wird Ersatzkeeper Morten Behrens, der bereits beim 1:1 am Freitagabend gegen den MSV im Tor stand, auch in der Partie am Sonnabend (14 Uhr) in Kaiserslautern zwischen den Pfosten stehen.

Weitere Infos und Videos zum 1. FC Magdeburg