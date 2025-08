Der Weihnachtsmarkt-Attentäter hat nach Volksstimme-Recherchen in einem Brief an die Staatsanwaltschaft ein Geständnis abgelegt. Reue zeigt er darin laut Ermittlern nicht - im Gegenteil.

Brief aus U-Haft an Staatsanwaltschaft

Magdeburg - Wenn Taleb A. eine Zeitmaschine hätte, so teilt er der Naumburger Generalstaatsanwaltschaft in einem handgeschriebenen Brief mit, würde er den Weihnachtsmarkt wieder angreifen. Wie es aus Ermittlerkreisen heißt, sei das achtseitige Schreiben authentisch und auch mit der Handschrift eines im Fahrzeug hinterlassenen Testaments verglichen worden. Was Ermittler sagen, klingt wie ein Geständnis. Einer zitiert gegenüber der Volksstimme aus dem Brief von Taleb A. wörtlich: