Der Regensburger Marco Grüttner (links) wird von Torwart Alexander Brunst von Magdeburg mit dem Ball gestoppt Der FCM-Torhüter wird auch in der kommenden Saison für den Club auflaufen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Der 1. FC Magdeburg sichert sich auch für die kommende Saison die Dienste von Torhüter Alexander Brunst.

Magdeburg l Der Vertrag von FCM-Torhüter Alexander Brunst hat sich beim Auswärtsspiel gegen SSV Jahn Regensburg automatisch für die nächste Saison verlängert. Das teilt der 1. FC Magdeburg am Sonntagabend mit. "Der 23-jährige Hamburger wird damit

auch in der kommenden Saison 2019/20 für den 1. FC Magdeburg auflaufen, denn der Kontrakt besitzt Gültigkeit für die 3. Liga und die 2. Bundesliga", schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Alexander Brunst blickt in der laufenden Spielzeit insgesamt auf 17 Einsätze in der 2. Bundesliga.