Monaco-Ville - Mohamed Abdilaahi hat den knapp 28 Jahre alten deutschen Rekord über die 5000 Meter von Dieter Baumann geknackt. Der 26-Jährige benötigte beim Diamond League Meeting in Monaco für die fünf Kilometer 12:53,63 Minuten. Er blieb damit gut eine Sekunde unter den 12:54,70 Minuten von Baumann, die der Olympiasieger am 13. August 1997 in Zürich benötigt hatte.

Rekordmann über Baumann-Lauf: War ich noch gar nicht geboren

„Ich konnte es gerade gar nicht richtig realisieren“, sagte Abdilaahi bei sportschau.de nach seinem Rekordlauf. Wegen muskulärer Probleme seien die vergangenen Wochen etwas hart gewesen. „Es kamen mir fast auch kurz die Tränen, da bin ich ganz ehrlich, aber ich konnte sie noch zurückhalten.“

Abdilaahi zeigte im Stade Louis II von Monaco eine großartige Leistung beim Sieg des Äthiopiers Yomif Kejelcha. „Ich wusste, ich habe es drauf, am richtigen Tag, wenn alles zusammenkommt“, sagte Abdilaahi.

Seit drei Jahren versuche er, die deutsche Rekordmarke von Baumann zu knacken. „Es pusht mich auch einfach jeden Tag im Training. Es ist wahnsinnig, wie schnell Dieter Baumann damals schon laufen konnte“, sagte Abdilaahi: „Da war ich noch gar nicht auf der Welt.“ Es sei unglaublich, dass er diese Marke nun habe brechen können.

Ausblick auf die WM

Mit dem Lauf deutlich unter 13 Minuten sicherte er sich das Ticket für die WM in Tokio. Es gebe ihm „Mega-Selbstbewusstsein“, dass er in so einem Feld Vierter geworden sei, betonte Abdilaahi. Das seien alles Läufer, gegen die er auch bei der WM antreten müsse.