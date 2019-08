Der 1. FC Magdeburg setzte beim 5:1 gegen 1860 München ein ganz wichtiges Ausrufezeichen.

Magdeburg l FCM-Trainer Stefan Krämer war mit seinem Team sehr zufrieden. Der entscheidende Punkt des Spiels war für ihn der Führungstreffer. Die Stimmen:

1860-Trainer Daniel Bierofka: "Wir waren gar nicht auf dem Platz. Es ist unverständlich, warum das so war. Die Mannschaft hatte zu wenig Tempo, hat auch zu wenig dagegengehalten. Deshalb ist der Sieg des FCM auch hochverdient. Wir müssen erst mal die Wunden lecken und knallhart ansprechen, warum das heute so war. Dann muss ich schauen, dass ich am Freitag die elf Spieler finde, die sich läuferisch entsprechend präsentieren, damit wir gut gegen den Ball arbeiten können."

FCM-Trainer Stefan Krämer: "Ich bin natürlich sehr zufrieden, das ist keine Frage. Der entscheidende Punkt war, dass wir anders als in den Spielen in Meppen oder Chemnitz diesmal das frühe Führungstor gemacht haben. Das hat bei dem einen oder anderen Spieler eine Handbremse gelöst. Die Zuschauer waren da und es kommt eine gewisse Selbstverständlichkeit rein. Danach hat das Spiel seinen Lauf genommen. Manchmal nehmen Partien einen Lauf, die man niht mehr unterbrechen kann. Wir sind natürlich froh, dass die Dynamik auf unserer seite war. Die Energie in diesem Stadion war sensationell - es gab eine sensationell Synergie.

