Das Spiel des FCM beim HFC im Liveticker auf Volksstimme.de

Sachsen-Anhalt-Duell in der 3. Liga: Der 1. FC Magdeburg tritt zum Spiel in der dritten Liga beim Halleschen FC an.

Sebastian Kutzner › Sebastian Kutzner ist seit 2017 Online-Redakteur. Zuvor arbeitete er unter anderem bei MDR Sachsen-Anhalt und MDR Sputnik.



sebastian.kutzner@volksstimme.de ›

Halle l Nach zuletzt zwei Auswärtssiegen bei der SpVgg Unterhaching (0:2) und dem MSV Duisburg (1:2) tritt der 1. FC Magdeburg am Samstag um 14 Uhr beim Halleschen FC an.

Im Sachsen-Anhalt-Duell trifft der FCM nun auf den HFC, der im Jahr 2021 noch kein Spiel gewinnen konnte. Gegen Wehen Wiesbaden (1:1) und Waldhof Mannheim (0:0) gab es Unentschieden, im Erdgas Sportpark gegen den FC Bayern München II hagelte es eine herbe 0:4-Pleite.

Wer hat heute die besseren Karten? Die Antwort liefert unser Liveticker:



