Der 1. FC Magdeburg gastiert in der 3. Fußball-Liga beim FC Carl Zeiss Jena. Das Spiel FCC gegen FCM gibt es im Ticker und Blog.

Jena / Magdeburg (vs) l Der 1. FC Magdeburg tritt am Montagabend beim FC Carl Zeiss Jena an. Anstoß ist um 19 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld.



Der FCM gastiert als Tabellenneunter beim Schlusslicht FCC. Der Carl Zeiss Jena erwartet 8000 Zuschauer. Davon allein 1350 Fans aus Magdeburg. Der Gästeblock ist damit restlos ausverkauft.



Zum Liveticker und Blog geht es hier.