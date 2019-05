Der 1. FC Magdeburg arbeitet momentan am Kader für die kommende Saison. Auf dem Zettel hat der FCM offenbar auch zwei Stürmer.

Magdeburg l Immer wieder kursieren in Magdeburg in diesen Tagen Namen von Spielern, mit denen sich der Club verstärken könnte. Zu ihnen gehören zum Beispiel die Stürmer Anthony Roczen (Hertha BSV II) und Sirlord Conteh (St. Pauli II). Der 19-Jährige Roczen erzielte in der Rückrunde beachtliche elf Tore in der Regionalliga Nordost. Conteh (22) kommt bei 28 Spielen auf elf Saisontore und sieben Vorlagen in der Regionalliga Nord.

Interesse hat der Club offensichtlich auch an Dominik Ernst von Fortuna Köln. Der 28-Jährige spielt vorwiegend auf der rechten Verteidigerposition und absolvierte in der vergangenen Saison 33 Partien (ein Tor/eine Vorlage) in der 3. Liga. Ernst wäre wie Roczen und Conteh ablösefrei zu haben.

"Wir kommentieren keine Namen. Wenn etwas offiziell ist, dann werden wir es auch verkünden", stellt FCM-Sportchef Maik Franz klar. In den kommenden Tagen könnte es soweit sein - und die ersten Namen offiziell feststehen.

