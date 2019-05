Fans des 1. FC Magdeburg verpassten die erste Halbzeit des Spiels in Bochum, weil sie in einer Polizeikontrolle festhingen. Die Fanhilfe kritisiert das Vorgehen der Behörde. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

FCM-Fans haben in Bochum die erste Halbzeit des Spiels gegen den VfL Bochum (2:4) verpasst. Sie hingen in einer Polizeikontrolle fest.

Bochum (dpa) l Magdeburger Fußballfans sollen sich Polizei-Informationen zufolge am Samstag vor dem Zweitliga-Spiel in Bochum Kontrollen widersetzt und aggressiv gezeigt haben. Vereinzelt sei es zu gewalttätigen Übergriffen auf Beamte gekommen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage. Etwa 650 Fans, die in einem Sonderzug angereist waren, hatten durch Abtasten auf mitgeführte Pyrotechnik hin überprüft werden sollen. Einige Beteiligte sollen Minuten vor der Einfahrt des Zuges in den Bochumer Hauptbahnhof eine brennende Fackel aus dem Fenster geworfen haben, wie Bahnmitarbeiter gemeldet hätten.

Weil sich ein Teil der Angereisten bei den Kontrollen zunächst unkooperativ zeigte, ordnete die Polizei den Angaben zufolge Zwangsmaßnahmen an. Viele hätten sich schließlich doch gefügt, allerdings die erste Halbzeit der Partie, die die abstiegsbedrohten Magdeburger mit 2:4 verloren, verpasst.

Fanhilfe kritisiert Vorgehen

Der Verein "Fanhilfe Magdeburg" beklagte sich in einer Mitteilung darüber, dass die Fans grundlos von der Polizei festgesetzt worden seien, und bezeichnete die Maßnahmen als Schikane. Die Kontrollaktion habe aufgrund der "enormen Zahl an Polizeikräften vor Ort einen lang geplanten Eindruck" gemacht, heißt es darin.

FCM verliert 2:4 gegen VfL Bochum Bochum / Magdeburg (tw) l Der 1. FC Magdeburg hat beim VfL Bochum eine bittere 2:4-Niederlage kassiert. Der FCM rutscht damit auf einen Abstiegsplatz. Das Spiel in Bildern. Bochums Silvere Ganvoula bejubelt sein Tor zum 1:0 Foto: Guido Kirchner/dpa



Bochums Anthony Losilla (l-r), Magdeburgs Christian Beck und Bochums Tim Hoogland kämpfen im...



Magdeburgs Trainer Michael Oenning steht an der Seitenlinie. Foto: Guido Kirchner/dpa



Magdeburgs Manfred Osei Kwadwo (r) steht nach seiner vergebenen Torchance auf dem Platz. Foto: Gu...



Magdeburgs Nico Hammann sitzt nach dem Spiel auf dem Rasen. Foto: Guido Kirchner/dpa



Magdeburgs Jan Kirchhoff (l-r) und Magdeburgs Dennis Erdmann stehen nach dem Tor zum 4:1 auf dem ...



Bochums Lukas Hinterseer (r) und Magdeburgs Tarek Chahed kämpfen um den Ball. Foto: Guido Ki...



Magdeburgs Charles Elie Laprevotte wird von Sanitätern mit einer Trage vom Platz getragen. F...



Magdeburgs Marius Bülter (m) zieht sich beim Bochumer Torjubel zum 3:0 das Trikot ins Gesich...



Magdeburgs Trainer Michael Oenning steht an der Seitenlinie. Foto: Guido Kirchner/dpa



"Wir wollten verhindern, dass die Fußballanhänger weitere Pyrotechnik im Bahnhof zünden und damit andere Reisende gefährden", sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage.

Videos FCM: PK nach Bochum-Spiel

Der 1. FC Magdeburg verlor das Spiel gegen VfL Bochum mit 2:4 und steht nun auf einem direkten Abstiegsplatz.

Mehr Infos und Videos zum FCM