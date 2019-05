Der 1. FC Magdeburg kassierte beim VfL Bochum eine bittere 2:4 (0:1)-Niederlage und fiel auf einen direkten Abstiegsplatz.

Bochum l Der FCM brauchte unbedingt einen Sieg, um zumindest den Relegationsplatz vor Ingolstadt zu halten. Es sollte aber anders kommen. Ingolstadt und Sandhausen gewannen, der Club unterlag.

Tore

1:0 Silvére Ganvoula (42.): Der FCM bekommt den Ball nicht aus der Abwehr heraus. Bochum nimmt das Geschenk an, der Schuss von Ganvoula war für Torhüter Alexander Brunst nicht zu halten.

2:0 Dominik Baumgartner (51.): Nach einem Foul von Dennis Erdmann bekam Bochum einen Freistoß. Nach der Ausführung kam Dominik Baumgartner frei zum Kopfball und verwandelte zum 2:0.

3:0 Tom Weilandt (61.): Kurz nach seiner Einwechslung lief Weilandt völlig frei auf das gegnerische Tor zu und lupfte dann den Ball ins Tor.

3:1 Marius Bülter (64.): Mit dem Mut der Verzweiflung stürmte der FCM jetzt mit gleich vier Spielern nach vorne. Bülter stand plötzlich ganz frei - und traf.

4:1 Tom Weilandt (84.): Nach einer langen Flanke unterlief Nico Hammann den Ball - Tom Weilandt zog direkt ab und traf.

4:2 Christian Beck (87.): Nach einer Hammann-Ecke traf Beck per Kopf.

Aufstellungen

Bochum: Riemann - Baumgartner, Bella Kotchap, Fabian (46. Hoogland), Bandowski - Losilla, Eisfeld - Ganvoula, Pantovic (59. Weilandt), C.-Y. Lee - Hinterseer (76. Saglam).

FCM: Brunst - Müller, Kirchhoff, Erdmann - Ignjovski (62. Kwadwo) - Laprévotte (70. Weil), Hammann, Chahed, Bülter - Beck, Lohkemper (62. Lewerenz).

Bochums Anthony Losilla (l-r), Magdeburgs Christian Beck und Bochums Tim Hoogland kämpfen im...



Magdeburgs Trainer Michael Oenning steht an der Seitenlinie. Foto: Guido Kirchner/dpa



Magdeburgs Manfred Osei Kwadwo (r) steht nach seiner vergebenen Torchance auf dem Platz. Foto: Gu...



Magdeburgs Nico Hammann sitzt nach dem Spiel auf dem Rasen. Foto: Guido Kirchner/dpa



Magdeburgs Jan Kirchhoff (l-r) und Magdeburgs Dennis Erdmann stehen nach dem Tor zum 4:1 auf dem ...



Bochums Lukas Hinterseer (r) und Magdeburgs Tarek Chahed kämpfen um den Ball. Foto: Guido Ki...



Magdeburgs Charles Elie Laprevotte wird von Sanitätern mit einer Trage vom Platz getragen. F...



Magdeburgs Marius Bülter (m) zieht sich beim Bochumer Torjubel zum 3:0 das Trikot ins Gesich...



Magdeburgs Trainer Michael Oenning steht an der Seitenlinie. Foto: Guido Kirchner/dpa



Taktik

FCM-Trainer Michael Oenning wechselte im Vergleich zum 2:1 gegen Fürth dreimal. Für die gelbgesperrten Timo Perthel und Rico Preißinger spielten Jan Kirchhoff und Tarek Chahed von Beginn an. Für Chahed war es das Zweitliga-Startelf-Debüt. Außerdem stand Alexander Brunst nach überstandener Verletzung wieder für Mario Seidel im Tor. Oenning vertraute erneut auf eine 3-5-2-Taktik. Kirchhoff gab diesmal in der Dreierkette den Abwehrchef, davor agierte Aleksandar Ignjovski als Sechster und Nico Hammann auf der Halbposition. Der zuletzt angeschlagene Felix Lohkemper stand überraschend doch in der Startelf.

Spielverlauf

1. Halbzeit: Der FCM agierte anfangs kontrolliert, war darauf bedacht, keinen Fehler zu machen. Unterdessen verließen zahlreiche der mitgereisten FCM-Fans plötzlich den Gästeblock. Grund: Bei der Ankunft des Sonderzuges am Bahnhof wurden viele Anhänger einzeln und nach eigener Aussage unangemessen kontrolliert. Der Zug soll auch von der Polizei durchsucht worden sein. Viele Fans schafften es deshalb nicht pünktlich ins Stadion - manche wurden sogar festgehalten. Die bereits anwesenden Fans zeigten sich deshalb solidarisch und gingen. Die ausbleibende Unterstützung tat den Club-Spielern natürlich nicht gut.

Die erste Torchance des Spiels hatte trotzdem Magdeburg: Nach einer Hammann-Ecke ging der Kopfball von Kirchhoff knapp daneben (4.). Dann ging es Schlag auf Schlag: Zunächst verpasste Christian Beck eine Ablage knapp. Beim folgenden Konter ging Silvére Ganvoula volles Risiko, doch FCM-Torhüter Alexander Brunst rettete stark (10.). In der Folge verflachte die Partie. Bochum war anzumerken, dass es für das Team eigentlich um nichts mehr ging. Doch der FCM konnte daraus zunächst kein Kapital schlagen. In der 40. Minuten war es dann Bülter, der aus 16 Metern mal abzog - und Bochums Manuel Riemann zu einer Glanzparade zwang. Zwei Minuten später war es dann aber auf der Gegenseite soweit: Die FCM-Abwehr konnte den Ball gegen Lukas Hinterseer nicht klären. Ganvoula nutzte die Unsicherheit und traf zur Führung für die Gastgeber.

2. Halbzeit: Der Club kam ohne personelle Veränderungen aus der Kabine - und kassierte gleich das 0:2. Nach einem Freistoß kam Dominik Baumgartner frei zum Kopfball und verwandelte zum 2:0 für Bochum (51.). Der FCM gewann nur 39 Prozent der Zweikämpfe, auch im Spielaufbau war das Team zu ideenlos. Kurz nach seiner Einwechslung traf Tom Weilandt zum 3:0 (61.). Der Club wechselte zweimal - brachte Steven Lewerenz und Manfred Osei Kwadwo. Die neue Offensive zahlte sich aus - Bülter verkürzte auf 1:3 (64.) Ging da etwa noch was? Der Auswärtsblock war pünktlich zum ersten Magdeburger Treffer komplett gefüllt. Nach einer Stunde war entsprechend Stimmung im Stadion. Kurz danach hätte Lewerenz fast das 2:3 gemacht (66.). Verletzungsbedingt musste dann Laprévotte vom Platz, für ihn kam Richard Weil. Bochum setzte jetzt auf Konter, der FCM warf alles nach vorne. Dem Oenning-Team lief aber die Zeit davon. Die Entscheidung besorgte dann Weilandt, der direkt abzog und sehenswert traf (84.). Daran änderte auch das zweite Magdeburger Tor durch Beck nichts mehr (87.).

Fazit

Der FCM war gegen in der ersten Hälfte schwache Gastgeber lange Zeit viel zu passiv. Der Club verlor zu viele Zweikämpfe und war in der Defensive anfällig. Nach der Niederlage hat das Team den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand. Es droht der Abstieg in die 3. Liga.

