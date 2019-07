Der 1. FC Magdeburg empfängt in der dritten Fußball-Liga Eintracht Braunschweig. Das Spiel FCM gegen EBS gibt es hier im Ticker und Blog.

Magdeburg (vs) l Am Sonnabend spielt der 1. FC Magdeburg zum Saisonauftakt in der dritten Liga gegen Eintracht Braunschweig. Anstoß in der MDCC-Arena ist um 17.45 Uhr.



Der FCM hat in Ligaspielen gegen Eintracht Braunschweig noch nie gewinnen können. In der damaligen Regionalliga Nord gab es 2007/2008 jeweils ein 1:1, in der Saison 2001/2002 0:1- und 1:2-Niederlagen. Hier geht es zum Liveticker des Spiels und Blog.