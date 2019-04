Der 1. FC Magdeburg empfängt in der 2. Fußball-Bundesliga die SpVgg Greuther Fürth. Das Hinspiel (Foto) gewann Fürth mit 3:2. Hier geht es zum Liveticker des Spiels FCM gegen SGF. Foto: Sportfotos-MD

Der 1. FC Magdeburg empfängt in der 2. Fußball-Bundesliga die SpVgg Greuther Fürth. Das Spiel FCM - SGF gibt es hier im TIcker und Blog.

Magdeburg (vs) l Am Sonnabend (13 Uhr) spielt der 1. FC Magdeburg in der MDCC-Arena gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Der 16. der Tabelle empfängt den Tabellenelften.



Das Hinspiel gewann das Kleeblatt gegen den FCM mit 3:2. Hier geht es zum Liveticker des Spiels und Blog.