Der 1. FC Magdeburg empfängt in der 2. Fußball-Bundesliga Holstein Kiel. Das Spiel FCM gegen KSV gibt es hier im Liveticker und Blog.

Magdeburg l Holstein Kiel gastiert am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Magdeburg in der MDCC-Arena. Der KSV ist Tabellenfünfter in der 2. Bundesliga. Der FCM ist 15. in der Tabelle.



Holt der FCM zu Hause gegen Kiel weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt?



Das Spiel FCM gegen KSV gibt es hier im Ticker und Blog.