Entwarnung bei Perthel und Laprévotte

Im DFB-Pokal-Spiel gegen Freiburg mussten Charles Elie Laprévotte und Timo Perthel vorzeitig ausgewechselt werden. Gestern gab es aber zumindest Teilentwarnung. Laprévotte steigt nach Problemen unter dem Fuß zunächst mit Läufen ins Training ein, dürfte aber auch zeitnah wieder bei der Mannschaft sein. Perthel hatte Krämpfe und kann deshalb ganz normal mit dem Team trainieren.

Sirlord Conteh, der in Meppen wegen einer Prellung am linken Sprunggelenk auswechselt werden musste, wird zunächst von Fitnesstrainer Dirk Keller wieder an die Mannschaft herangeführt.

Gute Nachrichten gibt es auch von Innenverteidiger Dustin Bomheuer, der nach seiner Knorpelverletzung wie in der Volksstimme vermeldet wieder ins Aufbautraining eingestiegen ist. Zunächst stand für den 28-Jährigen eine Einheit auf dem Fahrrad auf dem Programm. In drei bis vier Wochen soll er bei der Mannschaft sein.