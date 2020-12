Kein Kopfball, kein Tor, kein Kampf: Raphael Obermair (M.) und der FCM befinden sich in Quarantäne. Foto: Michael Täger

Die Mannschaft des 1. FC Magdeburg befindet sich seit Dienstag in Quarantäne. Die Drittliga-Partie gegen Saarbrücken wurde abgesagt.

Magdeburg l Auf dem Weg aus dem Tabellenkeller ist dem 1. FC Magdeburg das Coronavirus in die Quere gekommen: Per Pressemitteilung, die am Dienstagabend um 19.18 Uhr im elektronische Postfach der Volksstimme einging, informierte der Verein über die Absage des für Mittwoch geplanten Heimspiels gegen den 1. FC Saarbrücken.

Ein Spieler der Blau-Weißen ist positiv auf Corona getestet worden, die gesamte Mannschaft, der Trainerstab und auch einige Mitarbeiter der Blau-Weißen befinden sich nun "bis auf Weiteres" in Quarantäne, heißt es. Diese Maßnahme hat wiederum das Magdeburger Gesundheitsamt angeordnet.