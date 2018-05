Philip Türpitz will mit dem FCM am Pfingstmontag den Landespokal gewinnen. Foto: Sportfotos-MD

Der 1. FC Magdeburg hat am Pfingstmontag (12.30 Uhr) im Landespokalfinale gegen Stendal die Chance, das Triple perfekt zu machen.

Nach dem vorzeitigen Aufstieg und der Meisterschaft in der 3. Liga will der FCM im Heinrich-Germer-Stadion gegen den Oberligisten 1. FC Lok Stendal den Dreifach-Triumph holen. Nach drei Tagen auf Mallorca sind die Spieler gestern wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. „Wir wollen den Landespokalsieg unbedingt mitnehmen und fokussieren uns voll auf die Aufgabe“, sagt FCM-Trainer Jens Härtel.

Für Kapitän Marius Sowislo wird es das letzte Pflichtspiel seiner Karriere. Der 35-Jährige betonte immer wieder, wie wichtig ihm der Erfolg im Landespokal ist. „Das ist ein Wettbewerb, in dem man viele Hürden nehmen muss. Wir können uns in den Statistiken verewigen, so etwas nimmt uns niemand mehr“, sagt er.

Das diesjährige Finale ist zudem besonders, weil der FCM als Zweitligist nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen wird. „Wir wollen die Saison ordentlich abschließen und nach dem Aufstieg und dem Meisterpokal jetzt auch den Landespokal holen“, betont Philip Türpitz.

