Bülter wieder dabei, FCM vor Kurz-Camp

Wie FCM-Trainer Stefan Krämer bereits angedeutet hat, ist Marius Bülter am Montag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 26-Jährige musste seit Sonnabend pausieren, da er einen Schlag auf die Patellasehne abbekommen und deshalb beim ersten Testspiel gegen Piesteritz gefehlt hatte.

Am Donnerstag geht es in ein Kurz-Trainingscamp, das genaue Ziel hält der FCM noch zurück. „In diesen zwei Tagen wollen wir unter uns sein und uns ganz auf die Mannschaft konzentrieren“, erzählt Maik Franz. Zudem stehen teambildende Maßnahmen auf dem Programm, damit die Neuzugänge schnell integriert werden.

Das Trainingscamp wird mit zwei Testspielen abgeschlossen. Am Sonnabend ab 13.30 Uhr steht in Neustrelitz zuerst die Partie gegen den Berliner AK 07 an, danach geht es gegen die TSG Neustrelitz.