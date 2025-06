Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 20. bis 22. Juni ein umfangreiches Programm.

Elbauenpark: Das Love Music Festival findet vom 20.6. bis zum Sonntagmorgen im Magdeburger Elbauenpark statt. Wer legt wann auf?

Am Freitag, den 20. Juni 2025, öffnen sich die Türen um 15.30 Uhr. Auf der Mainstage beginnt das Programm um 16.30 Uhr mit Yung Yury, gefolgt von twocolors um 17.45 Uhr und Filow um 19.30 Uhr. Den Abend beschließen Jaill um 21 Uhr und Gzuz um 22.30 Uhr.

Auf der Tekkstage startet das Programm bereits um 16 Uhr mit Noizer (P3G!18) vs Jayzzii, anschließend treten Non Plus Ultra um 16.45 Uhr, Schuko & Wallzn um 17.30 Uhr, Anabolic Impact um 18.15 Uhr und Tekkstreetboyz um 19 Uhr auf. Um 20 Uhr stehen Forte vs Extaso auf der Bühne, gefolgt von Kxxma um 21 Uhr, Tekkschuster um 22 Uhr, Goblin Grave um 23 Uhr, The Dark Horror & Guizcore um 0 Uhr, Cheapex vs Tekkbaron & Scuba Pro um 1 Uhr und Fabitekk um 2 Uhr.

An der Seebühne geht es um 17 Uhr los mit Puttio815, gefolgt von Marv um 17.45 Uhr, Jo’l um 18.30 Uhr, Le Tompe um 19.15 Uhr, Kim Noble um 20 Uhr, Nicolas Binder um 21 Uhr, Fappe und Bru um 22 Uhr, Tief und Ton um 23 Uhr, ISO3000 um 0 Uhr, Ave um 1 Uhr und Black Crowz um 2 Uhr.

Am Samstag, den 21. Juni 2025, beginnt der Einlass um 14.30 Uhr. Die Mainstage startet um 15.30 Uhr mit Die Atzen, gefolgt von Haaland936 um 16.45 Uhr, Mia Julia um 18 Uhr, Gestört aber Geil um 18.50 Uhr, Montez um 20.30 Uhr und Ski Aggu um 22.30 Uhr.

Auf der Tekkstage treten ab 15 Uhr Der Huscher vs Angryman auf, gefolgt von Chucky vs Schickzo um 16 Uhr, Enchanter um 17 Uhr, Echse und Anubis um 18 Uhr, Siff und Druff um 19 Uhr sowie Haimkind vs Netzer um 20 Uhr. Um 21 Uhr folgt Ajo Felix, danach Moshtekk vs Twostylzz & Enzugsklinique um 21.30 Uhr, Komacasper um 23 Uhr, Die Gebrüder Brett um 0 Uhr, GPF um 1 Uhr, D Donk um 1.45 Uhr, Ill Patron vs C.Z-Kind um 2.30 Uhr und Kannadiss vs Massakker um 3.15 Uhr.

Auf der Seebühne spielt U-Beats ab 17 Uhr, danach folgen Housejunkee & Pepino um 18 Uhr, Jay Cee um 19 Uhr, Halbsteiv um 20 Uhr, Patz & Grimbard um 21 Uhr, Fux & Hase um 22 Uhr, Dia Plattenpussys um 23 Uhr, Blondee um 0 Uhr, Habykey um 1 Uhr, Justin Prince um 2 Uhr und abschließend Die Genossen Fett um 3 Uhr.

Down Town Club: Die "Resident DJ Night" mit Ex und DJ Vendetta bricht am 20.6. ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 an. Gespielt werden Black und R'n'B, 2000er und 2010er, Charts, Deutsch-Rap und EDM. Für den 21.6. ab 23 Uhr ist ein "Goof Deeling" mit EDM, Tech-House und Techno von N3xt_L7vel angesagt.

Datsche: Für 16 bis 22 Uhr steht am 21.6. die "Zweilings Birthday Party" in der Datsche auf dem Gelände hinter der Karl-Schmidt-Straße 43 auf dem Programm. Es geht um Musik der 90er und als Motto um einen Zwillngslook. Für den 22.6. steht ab 14 Uhr wieder ein Sonntagsbumms an.

Idol: Eine Ü-30-Party beginnt am 21.6. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Boys’n’Beats: DJ Paul Paillette legt am 21.6. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, auf.

Geheimclub: O.Maya, Iza und Carlaidoskop legen am 21.6. Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 ab 23 Uhr auf dem einen Floor auf. Auf dem anderen sind Gewagt und Maßgeschneidert b2b D/Baker für die Musik zuständig.

Insel der Jugend: "Y2K – 90s, 2000s" ist die Nacht zum 22.6. ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 überschrieben. Klaus Lörrach und Christian Bradel legen auf.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Diesen Sonntag ab 17 Uhr steht mit "Let's Rock Again" wieder eine Ü-60-Party an.