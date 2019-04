Der HSV empfängt in der 2. Fußball-Bundesliga im Hamburger Volksparkstadion den FCM. Der 1. FC Magdeburg verlor das Hinspiel zu Hause mit 0:1. Das Foto zeigt Aaron Hunt (HSV) und Björn Rother (FCM). Foto: Eroll Popova

Der Hamburger SV empfängt in der 2. Fußball-Bundesliga den 1. FC Magdeburg. Das Spiel HSV gegen FCM gibt es hier im Ticker und Blog.

Hamburg / Magdeburg (vs) l In der 2. Fußball-Bundesliga spielt der 1. FC Magdeburg am Montagabend (20.30 Uhr) beim Hamburger SV. Der Tabellenzweite empfängt im Hamburger Volksparkstadion den 16. der Tabelle.



Das Spiel HSV gegen FCM gibt es hier im Liveticker und Blog.