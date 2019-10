Der 1. FC Magdeburg tritt in der 3. Fußball-Liga gegen KFC Uerdingen an. Das Spiel KFC gegen FCM gibt es hier im Blog und Ticker.

Düsseldorf / Magdeburg (vs) l Der KFC Uerdingen empfängt in der 3. Fußball-Liga am Freitagabend den 1. FC Magdeburg. Anstoß in Düsseldorf ist um 19 Uhr.



FCM-Trainer Stefan Krämer trifft damit auf seinen Ex-Verein. Der KFC Uerdingen ist 14. der Tabelle und erwartet den Tabellensiebenten aus Magdeburg.



