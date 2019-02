Beim Spiel des 1. FC Magdeburg in Ingolstadt hinterließen die FCM-Fans bei einem Fan besonderen Eindruck. Das Mädchen wurde gefunden.

Magdeburg l Was Videos im Netz so bewirken können, weiß nun auch die siebenjährige Gemma aus Ingolstadt. Das Mädchen war mit ihrem Vater beim 1:0-Sieg des 1. FC Magdeburg in Ingolstadt im Stadion live dabei - und mächtig beeindruckt von dem lautstarken Auftritt der FCM-Fans. Ihr Vater Florian Goerke nahm ein Video auf, in dem das Mädchen schwärmte: "So wenige Leute und die machen Party." Nun hat sich Goerke bei der Volksstimme gemeldet und verraten: "ich komme sogar gebürtig aus Schönebeck, Gemma ist in Bayern geboren. Wir sind vor zehn Jahren beruflich bedingt nach Ingolstadt gezogen."

Der kleine Videoausschnitt wurde dem Donaukurier zugespielt, schnell verbreitete sich das Video bei Facebook. Mehrere Fans des 1. FC Magdeburg, darunter FCM-Mitglied Jens Modler, hatten die Idee, das Mädchen und ihren Vater mal zu einem FCM-Heimspiel einzuladen. "Zusammen mit Ingolstädter Fans haben wir versucht, den kleinen Fan ausfindig zu machen", sagte Modler. Mit Erfolg. "Bekannte haben uns auf die Suche aufmerksam gemacht", sagte Goerke, "wir würden uns freuen, einmal ins Magdeburger Stadion zu kommen".

Modler und andere FCM-Fans wollen nun dafür sorgen, dass Gemma und ihr Vater die Atmosphäre bei einem "echten" Heimspiel des 1. FC Magdeburg hautnah erleben.

