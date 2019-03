Nach der Partie gegen Heidenheim kritisierte FCM-Trainer Michael Oenning vor allem die Chancenverwertung.

Magdeburg l Nach dem torlosen Remis des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Heidenheim war die Stimmung entsprechend gedämpft. Hier die Stimmen zum Spiel:

Frank Schmidt, Cheftrainer Heidenheim: "In den ersten 20 Minuten haben wir die Führung liegen lassen, konnten keine der Chancen von Maximilian Thiel nutzen. Danach haben wir den Faden verloren und keine klaren, sauberen Torchancen mehr erspielen können. In der zweiten Halbzeit war es ähnlich, haben ein, zwei gute Konterchancen zu leichtfertig liegen lassen. Dann war es Kampf. Was uns überhaupt nicht in die Karten gespielt hat, war, dass Norman Theuerkauf vom Platz musste. Haben dann sogar noch den Elfmeter gegen uns. Wir haben uns den Punkt erkämpft und nehmen den daher gerne auf die lange Rückreise mit."

Michael Oenning, Cheftrainer FCM: "Können in unserer Situation hier nicht mit einem lächelnden Gesicht sitzen. Wenn man so eine Chance in den letzten Minuten hat, muss man die einfach nutzen. Das ist keine Kritik am Schützen. Wir haben ansonsten wenig falsch gemacht, außer, dass wir dieses eine Tor nicht gemacht haben. Das tut weh. Die Mannschaft hat wieder gezeigt, dass sie in dieser Klasse bleiben will. Das war ein sehr, sehr gutes Zweitligaspiel, da war viel drin. Dem Elfmeter dürfen wir nicht zu lange nachtrauern. (...) Aber das begleitet uns ja schon lange: Wir schießen zu wenig Tore."

Dennis Erdmann, FCM-Abwehrchef: "Wir haben gut und vernünftig gespielt, haben uns in der Partie gesteigert. Es ist immer wieder die alte Leier. Wir sind nicht vom Glück geküsst, nicht jeder Ball geht ins Tor. Bei uns klären sie den noch auf der Linie oder er geht gegen den Pfosten. Wir müssen einfach weiter zusammenstehen. Wir sind ein Team. Von daher mache ich mir auch keine Gedanken. Wir müssen uns einfach steigern, dann kommen wir in der Liga auch weiter. Heute hatten wir den Sieg auf dem Silbertablett und haben es nicht genutzt. Aber: Wer hart arbeitet, wird auch belohnt. Irgendwann sind auch wir dran."