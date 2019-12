Der 1. FC Magdeburg spielt in der 3. Fußball-Liga bei Preußen Münster. FCM-Stürmer Christian Beck erzielte 2018 in dieser Szene das 3:1 gegen Münster mit einem spektakulären Seitfallzieher. Hier geht es zum Liveticker und Blog. Foto: Sportfotos-MD/Possiencke

Der 1. FC Magdeburg tritt in der 3. Fußball-Liga bei SC Preußen Münster an. Das Spiel SCP gegen FCM gibt es hier im Blog und Ticker.

Münster / Magdeburg (vs) l Der SC Preußen Münster empfängt in der 3. Fußball-Liga am Freitag den 1. FC Magdeburg. Anstoß ist am Abend um 19 Uhr.



Preußen Münster ist Vorletzter (19.) der Tabelle und hat die vergangenen drei Spiele verloren. Der 1. FC Magdeburg belegt den 8. Platz - nach einer Niederlage und zuvor zwei Siegen.



Hier geht es zum Liveticker und Blog SCP gegen FCM.