Der 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga - die Blau-Weißen kämpfen als Neuling um den Klassenerhalt. Jetzt geht es gegen den Hamburger SV.

Magdeburg l Nach zehn Spielen in der 2. Liga stehen für die FCM-Fußballer bisher drei Niederlagen zu Buche, ein Spiel gewannen die Blau-Weißen, mit sechs Unentschieden sind die Jungs von Trainer Jens Härtel mit Union Berlin zusammen die Remis-Könige der 2. Fußball-Bundesliga. Am Freitagabend um 18.30 Uhr steht nun die nächste Heimaufgabe für die Blau-Weißen an: Es geht gegen den Bundesliga-Absteiger Hamburger SV.

1. FC Magdeburg im Stream

Alle Spiele des FCM können die Fans live verfolgen. Sky überträgt. Sowohl via Pay-TV als auch online im Livestream SkyGo. Auch im Audiostreaming können Fans des 1. FC Magdeburg die Spiele ihrer Helden bei Amazon verfolgen. Kurzzusammenfassungen gibt es zudem beim Streamingsender DAZN.

FCM hat sechs Ost-Derbys

Die 2. Bundesliga ist in dieser Saison so attraktiv wie selten. Mit den Bundesliga-Absteigern Hamburger SV und 1. FC Köln sind zwei große Traditionsvereine im Unterhaus aktiv. Zudem gibt es für den 1. FC Magdeburg um Torjäger Christian Beck und Kapitän Nils Butzen gegen Union Berlin, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue insgesamt sechs Ost-Derbys.

Hier sehen Sie die FCM-Spiele im Livestream

Hier gibt es die Magdeburger Spiele im Liveticker

Hier können Sie die Spiele live im Audiostream verfolgen

Hier finden Sie alles rund um den FCM

Hier finden Sie alles rund um die 2. Fußball-Bundesliga