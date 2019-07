Brian Koglin (rechts) wird am Sonntag beim FSV Zwickau in der FCM-Innenverteidigung spielen. Tarek Chahed (links) muss hingegen um seinen Platz bangen - zuletzt lief er als Rechtsverteidiger auf. Foto: Eroll Popova

Vor dem Ostderby am Sonntag beim FSV Zwickau legte sich FCM-Trainer Stefan Krämer fest: Brian Koglin wird zur Stammelf gehören.

Magdeburg l FCM-Trainer Krämer verriet der Volksstimme am Donnerstag, dass Neuzugang Brian Koglin am Sonntag beim FSV Zwickau den Vorzug vor Eigengewächs Philipp Harant erhalten wird. „Brian wird spielen. Er hat die ganze Woche gut trainiert. Da mache ich mir keine Sorgen“, sagte der Coach. Koglin kam vom FC St. Pauli und bestritt für die Hamburger sechs Zweitliga- und 83 Regionalligaspiele. Im ersten Spiel fehlte er wegen einer Gelb-Rot-Sperre aus der Vorsaison.

Auch Rechtsverteidiger Dominik Ernst wird beim FCM in Zwickau wohl in die erste Elf rutschen - und damit Tarek Chahed verdrängen. „Dominik ist für Sonntag eine absolute Option", bestätigt Krämer.

Kvesic angeschlagen

Nicht trainieren konnte zuletzt Mario Kvesic, der nach dem Braunschweig-Spiel über Probleme am Sprunggelenk klagte. „Es ist eine Vorsichtsmaßnahme“, sagt Kvesic. Trainer Krämer will zwar die kommenden Tage abwarten. „Ich gehe aber davon aus, dass er am Sonntag auflaufen kann.“

