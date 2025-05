Kreis Stendal: Das Reitturnier in Schönhausen im Juni lockt mit Springen und Dressur. Der Reiterverein „Fürst Bismarck“ organisiert auch Prüfungen für den Nachwuchs.

Anke Levin erhält bei den Übungen mit dem Pferd auf dem Platz in Schönhausen von Reitlehrerin Kathrin Zerbe Anleitung.

Schönhausen. - Der Reiterverein „Fürst Bismarck“ hat sein Augenmerk längst auf den Jahreshöhepunkt im Juni gerichtet. Das große Reitturnier in Schönhausen im Landkreis Stendal wird wieder zum Anziehungspunkt für Teilnehmer und Zuschauer. Doch nicht nur das Turnier ist Grund zum Trainieren, an vielen Wochenenden im Jahr sind Pferde und Reiter bei Wettbewerben erfolgreich unterwegs. Zudem werden Anlage und Plätze jedes Jahr ein Stück besser. Für den Nachwuchs wird etwas Besonderes organisiert, was über das übliche Training hinausgeht.