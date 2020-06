So wie hier in Braunschweig würden FCM-Kapitän Christian Beck (l.) und Sören Bertram gerne auch heute im Heimspiel gegen Viktoria Köln gemeinsam jubeln. Foto: Christian Schroedter

Christian Beck und Sören Bertram, der B&B-Sturm des 1. FC Magdeburg, hoffen gegen Viktoria Köln auf ein Comeback ihrer Hinrundenform.

Magdeburg l Im Abschlusstraining vor der Partie am Sonnabend (14 Uhr) gegen Viktoria Köln ließen es die Spieler des 1. FC Magdeburg ordentlich knallen. Torabschlüsse standen auf dem Programm – und die Mannschaft war gut aufgelegt, erzielte Treffer um Treffer.

Auch Christian Beck und Sören Bertram, in der Hinrunde als B&B-Sturm in bestechender Form, präsentierten sich treffsicher. Unter Interimstrainer Thomas Hoßmang, der Mitte der Woche Claus-Dieter Wollitz ablöste, wollen beide endlich wieder Tore bejubeln. Denn im Jahr 2020 waren Erfolgserlebnisse für beide Stürmer bisher selten. Beck erzielte zwei Tore am 29. Februar beim 6:2 gegen Jena, ging ansonsten leer aus. Ebenfalls zweimal erfolgreich war Bertram, zuletzt allerdings am 2. Februar beim 1:1 in Mannheim.

In der Rückrunde spielten beide allerdings auch deutlich seltener gemeinsam in der Doppelspitze. Entweder musste Bertram auf die rechte Seite oder hinter die Spitzen ausweichen.

Kvesic stark formverbessert

Unter Hoßmang könnte sich das ändern – und der B&B-Sturm sein Comeback feiern. In der Hinrunde gelangen Beck und Bertram immerhin jeweils acht Treffer. Damit waren sie mit Abstand die erfolgreichsten Schützen im Team. „Wir wollen natürlich gerne an unsere Leistungen aus der Hinrunde anknüpfen. Christian und ich verstehen uns super – auf und neben dem Platz“, sagt Bertram. „Zuletzt waren wir allerdings nicht so oft gemeinsam im Sturm. Ich denke aber, dass wir gegen Köln nicht so weit voneinander entfernt auf dem Platz stehen werden.“

Mit Mario Kvesic steht zudem ein Spielmacher parat, der zuletzt stark formverbessert war und auch gute Standards schlagen kann, von denen Beck und Bertram profitieren könnten. „Natürlich spiele ich gerne mit Sören im Sturm. Dass es mit uns vorne gut funktioniert, hat man oft gesehen. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir wieder treffen würden“, sagt Beck zwar. Aber: „Wichtig ist, dass wir die Partie gegen Köln mit voller Leidenschaft und als Team gemeinsam angehen. Der Erfolg ist wichtiger als Erfolgserlebnisse einzelner Spieler.“

Der Kapitän gibt damit die Richtung vor: Der FCM will sich im Saison-Schlussspurt in den letzten sieben Spielen auf den Mannschaftserfolg konzentrieren und so den Drittliga-Klassenerhalt sichern.

Teamgeist als entscheidender Baustein

Vom neuen Trainer Thomas Hoßmang haben beide Offensivspieler einen guten Eindruck. „Er hat uns ruhig und sachlich erklärt, was er vor hat“, sagt Bertram. Auch Beck hat einen guten Eindruck vom neuen Coach: „Thomas hat uns positiv mitgenommen, gibt uns Hilfestellungen, die wir mitnehmen. Für einige Spieler war es vielleicht ein neuer Impuls, auch wenn ein Trainerwechsel für mich persönlich immer eine unangenehme Sache ist.“

Und auch Bertram appelliert in dieser heiklen Saisonphase an den Teamgeist als entscheidenden Baustein: „Die Zeit ist sehr knapp. Wichtig wird sein, dass wir auf dem Rasen füreinander da sind und uns helfen.“

Genau das ist auch die Forderung vieler Fans. Am Donnerstagabend wurde vor der MDCC-Arena ein Plakat platziert. Die Botschaft war eindeutig: „Keine Ausreden mehr! Kämpft!“

