Der 1. FC Magdeburg gastiert in der 2. Fußball-Bundesliga bei Union Berlin. Das Spiel Union-FCM ist im Fernsehen und als Stream zu sehen.

Magdeburg / Berlin (vs) l Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt der 1. FC Union Berlin im Stadion An der alten Försterei den 1. FC Magdeburg. Der Tabellendritte empfängt den Abstiegskandidaten FCM (17.). Das Hinspiel in der Magdeburger MDCC-Arena endete 1:1.

Das Spiel Union gegen FCM am 12. Mai gibt es live nur im Bezahlfernsehen. Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie im Rahmen der Sonntagskonferenz. Die Sendung beginnt bereits um 14.30 Uhr. Moderator der Sonntagskonferenz ist Stefan Hempel, so Sky.

Im Live-Stream gibt es die Partie der Eisernen gegen Magdeburg ebenfalls zu sehen - bei SkyGo. Beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN werden die Höhepunkte 40 Minuten nach Abpfiff gezeigt.

FCM verliert 2:4 gegen VfL Bochum Bochum / Magdeburg (tw) l Der 1. FC Magdeburg hat beim VfL Bochum eine bittere 2:4-Niederlage kassiert. Der FCM rutscht damit auf einen Abstiegsplatz.



