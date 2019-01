Wegen der Begegnung des 1. FC Magdeburg in der MDCC-Arena auf den FC Erzgebirge Aue ist mit Verkehrsbehinderungen in Magdeburg zu rechnen. Archivfoto: Jens Wolf/dpa

Vor der Partie des 1. FC Magdeburg gegen FC Erzgebirge Aue warnt die Polizei Magdeburg vor Stau und Straßensperrungen.

Magdeburg l Am Dienstag, 29. Januar 2019, trifft der 1. FC Magdeburg beim Rückrundenauftakt in der MDCC-Arena auf den FC Erzgebirge Aue. Aufgrund des Zweitliga-Spiels müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen in Magdeburg rechnen, wie das Polizeirevier Magdeburg am Montag mitteilt.

Von den Verkehrsbehinderungen würden in erster Linie der Magdeburger Innenstadt- und der ostelbische Bereich betroffen sein. Besucher der Landeshauptstadt müssen mit Stau sowie kurzzeitigen Straßensperrungen rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb eine rechtzeitige Anreise und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

