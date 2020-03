Die Verwaltung des Salzlandkreises hat in Zusammenarbeit mit Krankenhausbetreiber Ameos ein Testzentrum in Bernburg eingerichtet.

Bernburg (dt) l Der Salzlandkreis hat in Bernburg ein Testzentrum eingerichtet, um Bürger aus dem Landkreis auf das Coronavirus zu überprüfen. Den Angaben der Verwaltung nach befindet sich das Zentrum in der Thomas-Müntzer-Straße 41 in Bernburg. "Es ist ab sofort wochentäglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet", heißt es in einer Mitteilung.

Für einen Test gelten folgende Kriterien:

Getestet werden nur Bürger aus dem Salzlandkreis.

In Anspruch nehmen sollten die Tests am Dienstag ausschließlich Bürger mit Grippe-Symptomen.

Es stehen nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung.

Parkplätze auf dem Gelände stehen nicht zur Verfügung.

Mitzubringen sind:

Das ausgefüllte Formular des Salzlandkreises ( hier zum Download ).

Die Krankenkassen-Karte.

Es wird daraufhingewiesen, dass das Testzentrum nicht für medizinische Untersuchungen ausgerichtet sei. Geschultes Personal nehme lediglich Abstriche aus dem Rachenraum und die Tests werden innerhalb von 24 Stunden im Zentrallabor bei Ameos untersucht.