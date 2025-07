Aktivisten, Betrofffene und „Omas gegen Rechts“ üben scharfe Kritik an der Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte. Der umstrittene Gesetzentwurf von Innenminister Dobrinth sorgte am 10. Juli bundesweit für Proteste – auch vor dem Landtag in Magdeburg.

Magdeburg. - Scharfe Kritik an Deutschlands neuer Migrationspolitik: Rund 120 Menschen haben am Donnerstag, 10. Juli, vor dem Landtag in Magdeburg gegen die geplante Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte demonstriert. Anlass war ein umstrittener Gesetzentwurf von Bundesinnenminister Alexander Dobrinth, der in vom Bundestag beschlossen wurde und am Freitag, 11. Juli, dem Bundesrat vorgelegt wird.