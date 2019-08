Das bedeutet die Sperrung für den Buslinienverkehr

Für die Zeit der Brückensperrung kommt es zu Änderungen am Bahnhof Schönebeck.

Alle Regionallinien, welche bisher die Haltestellen 1, 2 oder 3 am Bahnhof angefahren haben, halten dann an einer Ersatzhaltestelle, die in der Schillerstraße/Ecke Bahnhofstraße eingerichtet wird.

Die Busse fahren dann nicht Busbahnhof ‑ Welsleber Brücke ‑ Bahnhof, sondern Busbahnhof ‑ Söker Straße – Bahnbrückental ‑ Haltestelle Schillerstraße/Ecke Bahnhofstraße – Schillerstraße und in die verschiedenen Richtungen weiter.

Die Stadtlinie 130-A bedient in Richtung Welsleber Straße unverändert die Haltestelle 3.

Die Stadtlinie 130-B bedient in Richtung Stadtwerke – Klinikum unverändert die Haltestelle 1.

Die Haltestelle 2 wird nicht mehr bedient, ein zusätzlicher Halt an der bisherigen Haltestelle Schillerstraße (Einkaufsmarkt) durch umgeleitete Regionallinien erfolgt nicht.

Weitere Informationen auch unter www.kvg-salzland.de

Quelle: Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH