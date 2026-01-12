Auf der A14 ist es am Montag zwischen Halle-Peißen und Halle-Tornau zu einem Unfall gekommen. Ein Lkw war gegen die Leitplanke gefahren und daraufhin umgekippt. Dabei verteilte der mit Streusalz beladene Lastwagen seine Ladung über die Fahrbahn.

Unfall auf A14 zwischen Peißen und Tornau! Lkw verteilt Streusalz über Fahrbahn bei Halle

Der Fahrer des tschechischen Lkw war eingeschlafen, gegen eine Leitplanke der A14 bei Halle gefahren und anschließend mit dem Fahrzeug umgekippt.

Halle (Saale). – Auf der A14 ist es am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr zwischen den Anschlussstellen Halle-Peißen und Halle-Tornau in Fahrtrichtung Magdeburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Lkw zuerst gegen die Leitplanke gefahren und anschließend umgekippt.

Demnach war der Fahrer des tschechischen Lkw wegen Sekundenschlafs von der Fahrbahn abgekommen, mit der Leitplanke kollidiert und anschließend auf die rechte Seite gekippt. Dabei verteilte der mit Streusalz beladene Lkw einen Großteil seiner Ladung auf der Fahrbahn.

Derzeit ist die rechte Fahrspur für Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Wann der Fahrstreifen wieder freigegeben wird, ist noch unklar.