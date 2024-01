Achtung, Autofahrer! Vollsperrung auf A38 bei Allstedt am Samstag - das steckt dahinter

Vorsicht! Die Autobahn A38 Halle Richtung Göttingen wird nach einem Unfall bei Allstedt am Samstag, 20. Januar, voll gesperrt. Foto:

A38/Allstedt. - Auf eine Sperrung müssen sich Autofahrer am Samstag, 20. Januar, auf der Autobahn A38 zwischen Allstedt und der Raststätte Rohnetal Süd einstellen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach ist ein Unfall mit zwei Sattelzügen am Mittwochabend Schuld an der kommenden Sperrung. Seitdem liegen die Lkw im Straßengraben und konnten aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen und des massiven Verkehrs noch nicht geborgen werden. Dies erklärten die Beamten auf Nachfrage. "Wir hätten ein Verkehrschaos ausgelöst", so ein Sprecher.

Um dies zu umgehen, will die Polizei am Samstag, vermutlich ab 8.30 Uhr, die Richtungsfahrbahn Göttingen nach Halle sperren. Dann sei mit weniger Verkehr auf der Autobahn zu rechnen.