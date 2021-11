Mutmaßliche Bombendrohung am Schkeuditzer Kreuz: Polizei gibt Entwarnung

Am Montagmorgen ist bei der Polizei eine anonyme Bombendrohung eingegangen. Der unbekannte Täter drohte mit der Sprengung einer Autobahnbrücke am Schkeuditzer Kreuz.

Schkeuditz/Saalekreis/DUR- Am Schkeuditzer Kreuz hat es am Montagmorgen einen Polizeieinsatz gegeben. Wie die Beamten am Mittag bestätigten, hatte es gegen 9 Uhr eine anonyme Bombendrohung gegeben.

Der unbekannte Täter hatte mit der Sprengung der Autobahnbrücke der A14 über die A9 gedroht. Dieser Hinweis erfolgte laut Polizei per E-Mail über einen anonymen Zeugen.

"Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte sehr zeitnah von einer fehlenden Ernsthaftigkeit ausgegangen werden", teilten die Beamten mit. Trotzdem suchten zahlreiche Einsatzkräfte und ein Hubschrauber die Autobahnbrücken am Schkeuditzer Kreuz eingehend ab und konnten Entwarnung geben. Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit habe sich nicht ergeben.