Beim Versuch, das Feuer seines Schuppens selbst zu löschen, ist ein Mann in Rotta (Landkreis Wittenberg) verletzt worden.

Rotta. - In Rotta (Landkreis Wittenberg) hat Montagabend gegen 17.24 Uhr ein Schuppen gebrannt, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte der Bewohner des dazugehörigen Hauses noch versucht, das Feuer selbst zu löschen. Dabei zog sich der 64-Jährige eine Rauchgasvergiftung zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr habe den Brand löschen können. Der Sachschaden soll sich auf einen unteren fünfstelligen Betrag belaufen. Die Ursache des Feuers ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.