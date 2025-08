Ein Brand und ein Stromausfall haben am Freitagabend für Aufregung in einem Pflegeheim in Quedlinburg (Harz) gesorgt. Das Gebäude musste evakuiert, die Senioren untergebracht werden. Was bereits zur Brandursache bekannt ist.

Brand in Pflegeheim in Quedlinburg: Eine Person musste mit der Drehleiter aus dem Gebäude geholt werden.

Quedlinburg/MZ. - Ein Brand in der Pflegeeinrichtung DaHeimSein in der Taubenbreite in Quedlinburg im Harz hat am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehren und Rettungskräfte im Landkreis Harz geführt. Sämtliche Bewohner mussten in der Nacht zum Samstag die von der Diakonie Nordharz betriebene Einrichtung verlassen.