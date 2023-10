In Fahrtrichtung Hannover soll der beschuldigte Fahrer in Schlangenlinien die Autobahn 2 im Jerichower Land befahren haben.

Burg - Wer macht denn sowas? Die Frage, ob denn der Autofahrer vor ihm auf der Autobahn 2 (A2) betrunken sei, musste ein Zeuge am 25. Oktober 2023 mit einem eindeutigen Ja beantworten. Laut einer Mitteilung ist die Polizei auf einen Fahrer hingewiesen worden, der gegen 14.45 Uhr die A2 in Fahrtrichtung Hannover in einer auffälligen Fahrweise befuhr. Laut dem Zeugen fuhr dieser in Schlangenlinien vor ihm über die A2.

Alkoholtest in Burg bringt Klarheit

An der Anschlussstelle Burg-Ost bog er in Richtung Burg ab und setzte seine Fahrt bis zum Markt fort. Wie die Polizei informiert, hat der Zeuge den Fahrer dabei beobachten können, wie dieser mit einer Flasche Bier in der Hand auf der Fahrerseite aus dem Wagen ausgestiegen sein soll.

Hier griffen Beamte ein: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Ein Strafverfahren läuft.