Betrug am Telefon

Eine 87-Jährige ist am Telefon auf einen Betrüger hereingefallen.

Hundisburg/VS - Eine 87-jährige Hundisburgerin ist am Mittwoch, 4. Juni, Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden.

Ein unbekannter Anrufer stellte sich der Seniorin als Polizeibeamter aus Magdeburg vor und gab an, dass die Tochter der 87-Jährigen einen Verkehrsunfall gehabt hätte, bei dem eine andere Person tödlich verunglückt sei. Anschließend wurde die Hundisburgerin aufgefordert, eine Geldsumme im mittleren fünfstelligen Bereich zu übergeben. Sollte die Summe nicht bezahlt werden, müsse ihre Tochter ins Gefängnis, so der Anrufer.

Bei einem weiteren Anruf etwa eine Stunde später wurde der 87-Jährigen der Ablauf der Übergabe mitgeteilt, und sie übergab kurz darauf das geforderte Bargeld einer unbekannten männlichen Person. Als zwei Stunden später die Tochter bei der Geschädigten anrief und mitteilte, dass es diesen Vorfall nie gab und alles in Ordnung sei, fiel der Betrug auf.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass Polizei und Staatsanwaltschaft niemals hohe Bargeldsummen einfordern – weder telefonisch noch persönlich an der Haustür. Misstrauisch sollte man vor allem werden, wenn ein Gesprächspartner psychischen Druck aufbaut, um an Informationen über Vermögenswerte zu kommen. „Beenden Sie solche Telefonate und verständigen Sie die Polizei und Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Telefonnummern“, heißt es dazu von der Polizei.