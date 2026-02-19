Ein Mann aus Gommern ist Opfer einer Phishing-Betrugs geworden und hat eine fünfstellige Summer verloren. In dem Fall ermittelt jetzt die Polizei. Es ist längst nicht der erste im Jerichower Land.

Betrüger haben mit fieser Masche Erfolg: Mann aus Gommern ist mindestens 10.000 Euro los

Im Jerichower Land ist es zu einem erneuten Fall von Phishing-Betrug gekommen, bei dem die Täter eine hohe Geldsumme erbeutet haben.

Gommern - Die Masche ist fies und erfolgreich. Die Täter geben sich als Bankmitarbeiter aus und pressen ihre Opfer gnadenlos aus. So wie einen Mann aus Gommern, der jetzt um mindestens 10.000 Euro gebracht wurde.