Brand in Burg: Polizei nennt möglichen Ausbruchsgrund

In Burg hat es gebrannt. Die Polizei des Jerichower Landes spricht von einem technischen Defekt.

Burg (vs) - Aus bislang unklarer Ursache kam es Sonntag, 5. Dezember, zu einem Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus im Ihle-Anger in Burg.

Nach vorliegenden Informationen geriet ein Wäschetrockner im Haus in Brand. Ob dies auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, ist Gegenstand der Brandermittlung seitens der Kriminalpolizei.

Zur genauen Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Hauseigentümer erlitt aufgrund der Geschehnisse einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung ins Klinikum verbracht.