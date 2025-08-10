Familie auf der Heimreise: Kurz vor dem Zuhause funktioniert das Auto nicht, Rauchwolken kündigen Schlimmeres an.

Burg - Ihre Heimreise auf der A 2 in Richtung Berlin, stellte sich eine vierköpfige Familie aus Burg am Samstagabend sicherlich anders vor.

Das Ziel vor Augen auf Höhe Anschlussstelle Burg-Zentrum, bemerkte der 58-jährige Fahrer, dass die Bremse seines PKW nicht mehr richtig funktionierte. Ihm blieb nichts anderes übrig, als den Renault durch Betätigen der Handbremse zum Stehen zu bringen.

Nach Rauchentwicklung steht das Auto in Vollbrand

Laut Polizeibericht kam es im Motorraum zu Rauchentwicklung, sodass der PKW im Bereich der Anschlussstelle Burg-Zentrum schließlich in Vollbrand stand. Auch wenn die Feuerwehr zum Einsatzort eilte, ließen die Flammen nichts vom Fahrzeug übrig.

Auto an der A2 komplett ausgebrannt. Foto: Polizei

Glücklicherweise konnte sich die Familie rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Familienvater, seine 32-jährige Frau und die vierjährigen Zwillinge blieben unverletzt.

Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurde der Asphalt im Kurvenbereich der Abfahrt in Mitleidenschaft gezogen. Hier ist für andere Verkehrsteilnehmer bis auf Weiteres Vorsicht gebo