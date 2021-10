Burg: Unbekannter bedroht Angestellten eines Imbisses mit Messer und fordert Geld

Zu einer versuchten räuberischen Erpressung ist es am Donnerstag (21. Oktober) in Burg am Markt gekommen. Ein Unbekannter hat einen Angestellten eines Imbisses mit einem Messer bedroht und forderte Geld.

Burg (vs) - Ein Unbekannter hat am Donnerstag (21. Oktober) in Burg am Markt von einem Angestellten eines Imbisses unter Vorhalten eines Messers, versucht Geld zu erpressen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Jerichower Land hervorgeht, blieb der Unbekannte mit offensichtlich vorgehaltenem Messer in der Tür des Geschäfts stehen und wartete darauf, dass der Mitarbeiter, den er zuvor vor die Tür lockte, Geld aus der Kasse nehme.

Im Imbiss befindliche Zeugen bekamen die Situation mit, so dass sich der Täter vermutlich aufgrund dessen ohne Geld vom Tatort entfernte.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 185 cm groß, kräftig gebaut, dunkel gekleidet, dunkler Kapuzen-Hoodie. Eine Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Die Ermittlungen laufen.