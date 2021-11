Drogentest positiv: Polizeikontrolle bei Burg endet für 22-Jährigen mit Strafanzeige

Am Freitag, den 19. November 2021, wurde im Rahmen einer Polizeikontrolle ein 22-jähriger Autofahrer in der Ortslage Burg kontrolliert und die Weiterfahrt untersagt.

Burg (vs) - Am 19. November 2021, gegen 16.21 Uhr, wurde im Rahmen einer Polizeikontrolle ein 22-jähriger Autofahrer in der Ortslage Burg auf der Große Brahmstraße, kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer fielen den Beamten drogentypische Merkmale auf. Ein Drogenvortest untermauerte, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte.

Aus diesem Grund wurde dem Fahrer im örtlichen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Zudem wurde eine Strafanzeige gefertigt, da der Verdacht besteht, dass der Beschuldigte die Drogen zuvor illegal erworben und besessen hat.