Damit hat er wohl nicht gerechnet: Ein Mann lenkt in Burg sein Kleinrad ohne Führerschein durch die Schartauer Straße und wird von der Polizei gestoppt. Die bringt ihn direkt in die JVA. Die Gründe.

Dumm gelaufen: Mann ohne Führerschein fährt in der Innenstadt von Burg direkt ins Gefängnis ein

Beamte der Polizei haben in der Innenstadt von Burg einen Mann gestoppt, der auf einem Kleinrad unterwegs gewesen ist - ohne Führerschein.

Burg - Dumm gelaufen ist die Fahrt für einen 38-jährigen Mann, die er am späten Nachmittag vom 21. August 2025 in der Innenstadt von Burg unternommen hat. Die führte ihn ins Gefängnis.

Gegen 17.45 ist der Mann auf dem Kleinrad in der Schartauer Straße gestoppt worden, wie die Polizei informiert. Das Problem dabei: Eine Fahrerlaubnis zum Nutzen seines Gefährts hatte er nicht dabei. Außerdem rollte er berauscht durch die Innenstadt, wie ein Drogentest dokumentiert hat. Der schlug nämlich positiv auf Amphetamine an.

Mann wird in der Innenstadt von Burg von der Polizei gestoppt und muss ins Gefängnis

Die Beamten haben das Kleinrad einkassiert und der Fahrer für eine Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Die Überprüfung seiner Identität übergab, das der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er sei wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt worden, wie es weiter heißt.

Seine Haftstrafe trat er aber nicht an, was er nun nachholen kann, wenn man so will. Daher fuhr er vom Krankenhaus direkt in eine JVA ein. Wie gesagt, dumm gelaufen. Oder eben gefahren.