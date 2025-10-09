Erneut hat es einen schweren Unfall auf der Kreuzung de Landesstraße 72 Warmsdorf/Giersleben gegeben. Drei Personen wurden zum Teil schwerverletzt.

Warmsdorf/Giersleben. - Am Mittwochnachmittag wurden bei einem Unfall auf der Landesstraße 72 zwischen Schackenthal und Warmsdorf erneut drei Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Unfallstelle befand sich laut Polizeibericht auf Höhe des Abzweiges nach Giersleben und Amesdorf.

Mehrfach überschlagen

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war ein Fahrzeug gegen 15 Uhr erst kurz nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich anschließend mehrfach überschlagen. Die drei Insassen wurden geborgen und durch den Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, heißt es aus dem Revier Salzlandkreis. Sie konnten bisher nicht zum Unfallhergang befragt werden. Die Rekonstruktion des Unfalls erfolgte vorerst anhand mehrerer Zeugenaussagen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.