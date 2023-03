E-Bike an Pflegeheim in Burg bei Magdeburg gestohlen: Besitzer sieht Mann wegfahren

Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl eines E-Bikes in Burg. Es wurde an einem Pflegeheim gestohlen.

Burg - vs

Ein Mann hat ein E-Bike in Burg bei Magdeburg an der Straße An der Alten Kaserne ein E-Bike gestohlen. Wie die Polizei informiert, hatte der Besitzer sein Gefährt am 21. März 2023 kurz vor 16.30 Uhr an einem Fahrradständer an einem Pflegeheim angeschlossen.

Er habe durch ein Fenster beobachten können, wie sich ein Unbekannter daran zu schaffen gemacht habe und damit weggefahren se, heißt es weiter. Der Täter wird als schlank beschrieben und ist zwischen 20 und 25 Jahre alt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon 03921/92 00 entgegen.